Фото: АО "Москва Медиа"

24 ноября на киностудии имени М. Горького прошла церемония награждения победителей индустриальной премии "МедиаБренд", которая отмечает лучшие проекты в маркетинге, продвижении и дизайне современных медиа. Проекты холдинга "Москва Медиа" заняли призовые места в четырех номинациях.

В частности, в категории "Лучший проморолик информационной/новостной программы" на пьедестал поднялись сразу два проекта телеканала Москва 24: "Утро в Москве" стало вторым, "Итоги недели" с Дмитрием Щугоревым – третьим.

Проморолик "Летняя студия телеканала Москва 24" на Тверской улице получил второе место в номинации "Лучший проморолик специального события. Регионы".

Еще одно второе место – у ролика открытых лекций просветительского проекта "Мослекторий" в музее "Атом". Он отмечен в номинации "Лучший проморолик программы. Регионы".

В категории "Лучший имиджевый проморолик регионального ТВ. Регионы" вторым стал ролик "Что дает тебе М24".

"МедиаБренд" – это не просто профессиональная награда, а возможность увидеть, куда движется индустрия и кто определяет ее завтрашний день. Особенно приятно оказаться среди тех, кто не боится экспериментировать, искать новые решения и менять привычные представления о телевидении", – сказал креативный продюсер холдинга "Москва Медиа" Сергей Карманов.

Он добавил, что смелые идеи должны находить не только своего зрителя, но и признание профессионального сообщества.

Всего на конкурс поступило 744 работы от 43 компаний. В финал вышли проекты 34 компаний, в шорт-лист – 297 работ.

Премию "МедиаБренд" проводят с 2011 года по инициативе специалистов индустрии телевизионного дизайна и маркетинга. Ее задача – развивать отрасль и формировать профессиональные стандарты. В жюри входят эксперты из телевидения, дизайна, PR, кино и рекламы.

Ранее телеканал Москва 24 победил в номинации "Лучшая ежедневная информационная или еженедельная информационно-аналитическая программа" премии имени Эдуарда Сагалаева "Герой нашего времени". На конкурс была представлена авторская программа главного редактора Дмитрия Щугорева "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым" – о самых заметных и важных событиях, произошедших в столице за неделю.

