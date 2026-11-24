Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Фигуристка Камила Валиева не значится в предварительном списке участников чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР).

Соревнования пройдут с 17 по 20 декабря в Челябинске.

Как ранее сообщали СМИ, участие спортсменки в турнире не предполагается, так как она еще не начинала полноценные тренировки.

В 2025 году Валиева перешла в группу тренера Светланы Соколовской на "Навка Арену". Однако в 2026-м стало известно, что спортсменка вернулась в команду прежнего тренера Этери Тутберидзе.

Позднее Валиева возобновила тренировки на арене "Хрустальный" без тренеров из команды. Ей был предоставлен индивидуальный лед для восстановления после проблем со здоровьем.