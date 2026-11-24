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Попытки Европы ограничить экспорт российских энергоносителей приведут к тому, что у европейских стран станет меньше нефти и газа, но больше проблем. Об этом Владимир Путин заявил на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

"Мы видим продолжающиеся попытки ограничить экспорт (российских. – Прим. ред.) энергоносителей в Европу. Уже не раз отмечал, да и сегодня это видно, что называется и невооруженным глазом, что такие действия имеют серьезные последствия, но прежде всего для самих европейцев", – отметил российский лидер.

По его словам, Россия будет расширять рынки сбыта энергоресурсов и сотрудничать с предсказуемыми ответственными партнерами.

Ранее глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне сообщил, что Европа вступает в период повышенных рисков на газовом рынке. Он уточнил, что страны ЕС конкурируют с азиатскими за доступные на рынке объемы энергоресурсов. Для получения необходимых поставок Европе приходится соглашаться на более высокие расходы.