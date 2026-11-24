24 ноября, 19:40Происшествия
Детей из попавшего в ДТП автобуса в подмосковном Домодедове доставили домой
Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"
Всех детей, находившихся в автобусе, который попал в аварию в городском округе Домодедово, доставили домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования Подмосковья.
Согласно предварительной информации, пострадавших в ДТП нет. За медицинской помощью никто не обращался.
"Все были пристегнуты. Все дети оперативно эвакуированы", – сказали в пресс-службе.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Авария произошла на 15-м километре автодороги Барыбино – Кишкино – Большое Алексеевское 24 ноября. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате автобус съехал с проезжей части и опрокинулся.