Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

Всех детей, находившихся в автобусе, который попал в аварию в городском округе Домодедово, доставили домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования Подмосковья.

Согласно предварительной информации, пострадавших в ДТП нет. За медицинской помощью никто не обращался.

"Все были пристегнуты. Все дети оперативно эвакуированы", – сказали в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Авария произошла на 15-м километре автодороги Барыбино – Кишкино – Большое Алексеевское 24 ноября. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате автобус съехал с проезжей части и опрокинулся.