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Лобовое столкновение автомобиля Kia, "Лады Гранты" грузовой "Газели" и рейсового автобуса произошло на 91-м километре трассы Р-21 "Кола" у деревни Горгала в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, в результате аварии погиб водитель Kia. Извлечь его из автомобиля помогали спасатели. На место выезжала дежурная смена 112-й пожарной части ГКУ "Леноблпожспас".

Водителей "Газели" и "Лады Гранты" госпитализировали. В салоне автобуса, который двигался по маршруту Санкт-Петербург – Тихвин, находились 24 человека вместе с водителем. Никто не пострадал.

Ранее три автомобиля столкнулись в поселке Кильмезь Кировской области. В результате четыре человека получили травмы. Бригада врачей доставила пострадавших в медучреждение на осмотр. Специалисты установят обстоятельства и причины аварии.