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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации футбола Сенегала и аннулировал титул сборной Марокко на Кубке африканских наций 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе CAS.

Речь идет о финальном матче, который состоялся 18 января 2026 года. Сенегал выиграл его со счетом 1:0 в дополнительное время, но затем результат отменили: сенегальские футболисты покидали поле более чем на 10 минут. Победу в турнире присудили марокканской команде.

Федерация футбола Сенегала оспорила это решение, подав апелляцию в CAS. В итоге спортивный арбитражный суд встал на сторону сенегальской стороны.

Ранее стало известно, что женская сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с национальной командой Туниса. Игры пройдут 30 ноября и 4 декабря. При этом женские сборные России и Туниса прежде никогда не встречались на поле.