Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Латвии в РФ Рамону Красовску и вручили ей ноту с предложениями о возобновлении переговоров по вопросу найма местных сотрудников в посольство Латвии в Москве. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Поводом для вызова дипломата стало требование латвийской стороны уволить сотрудников отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России в Риге, нанятых на месте.

В МИД обратили внимание, что увольнение этих работников приведет к прекращению выплат военных пенсий, которые осуществляются в рамках межправительственного соглашения 1994 года. В результате под угрозой окажется выполнение обязательств перед почти 6 тысячами проживающих в Латвии военных пенсионеров и членов их семей, среди которых есть граждане обеих стран.

Российская сторона предложила провести консультации по внесению изменений в соглашение и уточнению статуса сотрудников отдела социального обеспечения.

В МИД также призвали Ригу оценить гуманитарные последствия своего решения и не допустить возникновения серьезных социальных проблем у пожилых людей. В ведомстве подчеркнули, что для многих получателей пенсия является единственным источником дохода.

Ранее СМИ писали, что власти Латвии рассматривают возможность введения ограничений на границе с Россией. Поводом для обсуждения стало решение Эстонии приостановить работу всех наземных пунктов пропуска на границе с Россией. В частности, министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава выступает за продвижение инициативы о закрытии КПП. При этом окончательное решение о введении ограничений латвийские власти пока не приняли.

