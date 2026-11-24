Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты московского авиаузла продолжают принимать и отправлять самолеты по расписанию на фоне сильного снегопада. Об этом сообщили представители воздушных гаваней в комментариях РИА Новости и пресс-релизах.

В Шереметьево заявили, что аэропорт работает в усиленном режиме. В Домодедово, в свою очередь, рассказали, что взлетно-посадочную полосу за день очищали трижды. При этом ее закрытие каждый раз не превышало получаса.

Во Внуково также подтвердили штатную работу и отметили, что на перроне задействована специальная техника. Аэропорт Жуковский продолжает принимать и отправлять самолеты по расписанию.

Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресса" также курсируют в аэропорты Шереметьево и Домодедово по расписанию, сообщили в компании. Там уточнили, что для контроля за движением транспорта и уборкой инфраструктуры начал работу круглосуточный оперативный штаб.

Во время снегопада сотрудники расчищают пассажирские платформы и автобусные остановки, обрабатывают поверхности противоскользящими материалами, продувают стрелки и освобождают железнодорожные пути от снега.

"В течение всего холодного периода токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой. В настоящий момент весь подвижной состав, все терминалы и сотрудники компании готовы к зиме, 240 человек прошли сезонные инструктажи", – добавили в компании.

В Московском регионе из-за сильного снегопада и метели действует желтый уровень погодной опасности. Ночью 25 ноября температура опустится до минус 6 градусов, а порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Высота снежного покрова в отдельных районах может достичь 20 сантиметров.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Автомобилистов призвали соблюдать осторожность и по возможности пользоваться общественным транспортом.