Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/a.reshetova

Модель Анастасия Решетова рассказала, что ее супруг направляет заработанные деньги в общий бюджет, тогда как она сама распоряжается своими средствами. Об этом она рассказала в личном блоге в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Мои доходы – они мои. Я сама решаю – трачу их на семейные цели, трачу только на себя или не трачу вообще. Вот такой режим я считаю идеальным", – поделилась Решетова в своем блоге.

Ранее модель рассказала о свадьбе с бизнесменом Валерием Цвеком, опубликовав фотографии с церемонии. Пара зарегистрировала брак в ЗАГСе в Барвихе.

Также у Решетовой есть сын Ратмир от рэпера Тимати. Они состояли в отношениях с 2014 по 2020 год. В октябре 2026 года модель сообщила о второй беременности, однако пол будущего ребенка пока не раскрыла.