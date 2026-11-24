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США на этой неделе собираются объявить о повышении пошлин на товары из десятков стран. Речь идет в том числе о Китае и государствах Евросоюза. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В Вашингтоне считают, что эти страны наносят ущерб американским компаниям, оказывая поддержку собственному промышленному производству.

Ожидается, что о результатах расследования в отношении субсидий, которые получают компании из Китая, ЕС и еще 14 государств, объявит торговый представитель США Джеймисон Грир. Он должен сделать это на этой неделе. Несмотря на это, источники газеты предупреждают, что сроки могут измениться.

Ранее Вашингтон решил заменить временные пошлины на постоянные для 60 стран, в число которых вошел и Евросоюз. В качестве причины американские власти назвали борьбу с принудительным трудом.

Позже глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что решение США стало полной неожиданностью, так как Европа соблюдала все условия сделки. Кроме того, стало известно о введении 12,5% пошлины на российскую продукцию.