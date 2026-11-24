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Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" приостановлено для большегрузного транспорта из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России в своем телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Гражданам посоветовали учитывать данную информацию при планах пересечь границу двух стран.

В августе за неделю более 113 тысяч человек и свыше 33 тысяч автомобилей пересекли российско-грузинскую границу через "Верхний Ларс". При этом только 19 августа через КПП границу в обоих направлениях пересекли свыше 16 тысяч граждан. На въезд в РФ проследовали практически 8,5 тысячи человек, на выезд – более 7,5 тысячи.

Позднее правительство России утвердило актуализированную Стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Согласно документу, время досмотра грузового транспорта на пунктах пропуска через госграницу сократится с 35–50 до 10 минут. Для этого на пунктах пропуска будут внедрять электронные системы досмотра и анализа рентгеновских снимков.