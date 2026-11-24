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В Алтайском крае задержали 33-летнего жителя Павловского района, подозреваемого в похищении женщины из села Лебяжье. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, 20 ноября подозреваемый пришел в дом к женщине и избил ее кочергой из личной неприязни. Затем он посадил односельчанку в салон своего автомобиля и вывез за пределы населенного пункта, где продолжил избивать.

Спустя некоторое время он решил вернуться в село на той же машине, однако она сломалась. Тогда мужчина привел потерпевшую к себе домой, где и был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека с применением предметов, используемых в качестве оружия. Следствие ходатайствует об аресте задержанного. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее в селе Большие Брусяны Свердловской области мужчина похитил 10-летнего мальчика и удерживал его в заброшенном здании. Во время оперативных мероприятий злоумышленника ликвидировали. Ребенок спасен, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело.

