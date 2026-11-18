Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двух мужчин в Чите похитили и избили, чтобы заставить их оформить доверенность на получение денег. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 11 ноября. Молодые люди в возрасте 17, 18, 20 и 30 лет заранее договорились и избили двух мужчин во дворе одного из домов.

Фигуранты заставили потерпевших залезть в багажник автомобиля, а затем отвезли их в квартиру, где держали до тех пор, пока не получили от одного из мужчин генеральную доверенность на получение денег.

Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "ж" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение группой лиц по предварительному сговору в отношение двух лиц"). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что четверо мужчин были задержаны по подозрению в нападении на дом 77-летней жительницы деревни Новой Слободы в городском округе Щелково. По данным ведомства, в частный дом проникли трое мужчин в балаклавах, отжав оконную раму. Хозяйку привязали простынями к кровати, осмотрели дом и нашли сейф.

Чтобы получить ключ, к горлу женщины приставили мачете, а к животу – электроутюг. Злоумышленники украли около 100 тысяч рублей и золотые украшения, а общий ущерб превысил миллион рублей.