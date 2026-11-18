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Депутаты парламента Казахстана подготовили законопроект, который запрещает регистрацию в соцсетях пользователям младше 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.

В конце августа тему цифровой безопасности детей поднял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, соцсети, цифровые платформы, искусственный интеллект и агрессивный маркетинг влияют на мировоззрение детей не меньше, чем семья и школа.

Глава республики отметил, что закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", принятый в 2018 году, в нынешних условиях требует переосмысления и серьезных изменений. Кроме того, Токаев поручил масштабировать выдачу обязательных детских сим-карт: они должны обеспечить ребенку "информационный иммунитет".

Ранее похожая инициатива рассматривалась в Турции. Там предложили запретить доступ к соцсетям детям младше 15 лет. Согласно предложенным мерам, цифровые платформы должны были разработать системы проверки возраста пользователей и ограничить доступ к некоторым сервисам для несовершеннолетних.