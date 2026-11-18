Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны в ночь на 18 ноября ликвидировали над российскими регионами 184 украинских БПЛА, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минобороны России.

Атаку отражали в период с 20:00 17 ноября до 08:00 18 ноября. Дроны сбивали над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в Лисичанске в ЛНР, в результате погибла женщина. У здания обрушились крыша и перекрытия одной из квартир. Погибшую нашли при разборе завалов.

Кроме того, украинские военные нанесли удар беспилотником по станции скорой помощи в ЛНР. Атака произошла в Новой Астрахани Кременского муниципального округа. Никто из медицинских работников не пострадал, однако здание и автомобили получили повреждения.

