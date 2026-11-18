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Система на основе искусственного интеллекта сможет помогать правоохранителям искать браконьеров, определяя места обитания убитых амурских тигров по рисунку полос на их шкурах. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Разработку впервые представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2023 году. Проект центра "Амурский тигр" реализуется совместно со Сбером и Дальневосточным центром искусственного интеллекта ДВФУ. Алгоритм распознает отдельных животных по уникальному расположению полос на их шкуре.

Технология позволяет не только устанавливать количество тигров и определять их пол, но и оценивать физиологическое состояние хищников по фото- и видеоматериалам. Эти возможности можно применять и в криминалистике: анализ шкуры поможет установить территорию, где обитал убитый тигр, и передать правоохранителям сведения для поиска причастных к браконьерству.

"Если у браконьеров извлекается шкура, то благодаря этому анализу можно будет понять, где обитал тигр и, соответственно, помочь правоохранителям найти тех людей, которые его убили", – пояснил Арамилев.

По словам руководителя центра, система уже работает, а в течение ближайшего года ее планируют внедрить в повседневную практику. В дальнейшем накопленный опыт хотят использовать для создания аналогичных программ распознавания других редких животных, в том числе леопардов и снежных барсов.

Арамилев отметил, что практическое применение поможет выявлять ошибки в работе алгоритма и постепенно совершенствовать его.

Похожий ИИ-сервис также помогает работникам Московского зоопарка. В учреждении создали приложение с искусственным интеллектом, которое помогает ветеринарам распознавать заболевания.

Специалисты могут навести камеру на рану животного и получить совет от виртуального помощника. В будущем базу данных планируют расширить сведениями о других диких и краснокнижных видах, включая амурского тигра, а также добавить поддержку новых языков.