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09 октября, 10:06

Технологии

Московский зоопарк создал ИИ-помощника для ветеринаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московском зоопарке создали приложение с искусственным интеллектом (ИИ), помогающее ветеринарам распознавать заболевания белого медведя и леопарда. Об этом в интервью ТАСС рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

"Ветеринаров с такой узкой специализацией очень мало, особенно в регионах. Теперь они могут навести камеру, например, на рану и спросить совет у искусственного помощника", – отметила она.

Пока сервис работает на двух языках, но в будущем планируется добавить другие, а также пополнить базу помощника сведениями о диких и краснокнижных животных.

Акулова также пообещала, что в будущем приложение сможет распознавать заболевания и амурского тигра. Кроме того, если вопросы после его использования останутся, то специалисты смогут обратиться к сотрудникам Московского зоопарка, которые всегда готовы оказать помощь.

Ранее в Московский зоопарк доставили трех песцов с Курильского острова Ушишир – самца и двух самок, которых отловили в рамках экспедиции по изучению и сохранению медновского песца. Животных разместят в центре реабилитации для формирования резервной группы. В будущем ее смогут использовать для восстановления популяции в дикой природе при ее критическом сокращении.

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