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09 октября, 09:47

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Астроном Бурмистров: звездопад Дельта-Ауригиды достигнет пика в ночь на 11 октября

Астроном рассказал, когда редкий звездопад Дельта-Ауригиды достигнет пика активности

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Осенний метеорный поток Дельта-Ауригиды достигнет пика активности в ночь на воскресенье, 11 октября. Мощность звездопада составит 2–5 метеоров в час. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров в беседе с ТАСС.

Дельта-Ауригиды – один из самых интригующих, но малоизвестных звездопадов осени – можно будет наблюдать в ночь с 10 на 11 октября. Его радиант находится в созвездии Возничего.

Бурмистров отметил, что для жителей северных широт радиант Дельта-Ауригид не будет заходить за горизонт всю ночь. При этом в выходные Луна не станет засвечивать небо, что позволит наблюдать за потоком без дополнительных трудностей.

Эксперт также посоветовал выбирать место для наблюдения вдали от городской засветки, поскольку сам поток малозаметен.

Ранее в ночь на 9 октября наблюдался максимум активности потока Дракониды. Крымский астроном Александр Якушечкин рассказал, что за этим метеорным потоком стоило наблюдать, поскольку он мог преподнести сюрпризы. По его словам, сюрприз заключался в повышенной активности потока из-за неизвестных шлейфов.

Особенность Драконидов заключается в большой доле тусклых метеоров (в пределах 4–5 звездных величин). Поэтому важно было выбрать место с минимальной городской засветкой, заключил Якушечкин.

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