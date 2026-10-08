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08 октября, 17:54

Мэр Москвы

Собянин рассказал о доме по реновации с уникальной архитектурой в Царицыне

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Жилой комплекс по программе реновации с необычной архитектурой построили на Кавказском бульваре в районе Царицыно. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дом возвели рядом с будущей станцией метро "Луганская". В него переезжают 119 семей – 306 жителей соседнего дома № 27. Новоселам не придется менять поликлинику, а детям – переводиться в другие детские сады и школы.

Фасады здания выполнены с использованием сложного паттерна, насыщенного объема и необычного медного цвета. В пешей доступности от дома находятся социальные объекты, парк "Сосенки", Аршиновский парк и музей-заповедник "Царицыно".

Среди новоселов – Екатерина и Андрей Сергеевы с двумя дочерьми, Анастасией и Николь. По словам Екатерины, новая квартира на 20 квадратных метров просторнее прежней. В ней также есть большая ванная комната и балкон. Женщина отметила, что теперь места хватает всей семье, а дети остались довольны новым жильем.

В Царицыне в программу реновации включен 141 дом. 15 жилых комплексов уже построены и переданы под заселение, еще три дома возводят на улицах Бехтерева, Бакинской и Каспийской.

Ранее Собянин в личном блоге назвал программу реновации крупнейшим социальным и градостроительным проектом Москвы. В ее рамках около миллиона жителей переедут в комфортное жилье, а новые дома будут определять облик столичных районов на десятилетия вперед.

Особое внимание мэр уделил качеству городской среды и архитектуре новостроек, при создании каждого проекта специалисты стараются улучшать ранее примененные решения.

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