Почти 120 домов расселили по программе реновации на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

119 домов полностью расселили по программе реновации в Северо-Восточном административном округе Москвы. Новые квартиры уже получили более 24,3 тысячи жителей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Переселение в СВАО началось в 2018 году с районов Бабушкинского и Южное Медведково. Сейчас еще 43 старых дома находятся в процессе расселения. Всего программа предусматривает обновление 499 зданий, после ее завершения в современные квартиры ориентировочно переедут свыше 86,5 тысячи москвичей.

Расселенные дома расположены в 15 районах округа. В Бабушкинском полностью переехали жители 22 домов, в Лосиноостровском – 21, в Алтуфьевском – 19, еще 11 зданий расселили в Марьиной Роще.

Участникам программы предоставляют квартиры с улучшенной отделкой, а территории вокруг новостроек комплексно благоустраивают. Во дворах создают зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Между тем в период с июня по август 2026 года жители 90 старых домов получили новые квартиры по программе реновации, что вдвое больше, чем за тот же период прошлого года (тогда было 45 домов). Всего в расселенных зданиях проживали более 16,5 тысячи москвичей.

После завершения расселения дома демонтируют, а на их месте построят новостройки. Участники программы переезжают в пределах своего района, исключение – Зеленоград и ТиНАО.