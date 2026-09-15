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15 сентября, 10:15

Спорт

Маркоч ушел с поста главного тренера женской сборной России по водному поло

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российский ватерполист Сергей Маркоч больше не возглавляет женскую сборную страны по водному поло, сообщила Федерация водных видов спорта РФ.

Маркоч руководил национальной командой с 2021-го. 63-летний специалист становился бронзовым призером Олимпийских игр в 1988 и 1992 годах, завоевывал бронзу чемпионатов мира в 1986 и 1994 годах и выигрывал чемпионат Европы в 1985 и 1987 годах.

В этом году сборная РФ под его руководством стала победителем второго дивизиона Кубка мира. В основном турнире ватерполистки дошли до полуфинала и заняли 4-е место.

В рамках соревнований команда также обыграла Аргентину со счетом 33:11. Игра прошла во втором дивизионе Кубка мира среди женских команд на Мальте. Эта встреча стала первым с 2022 года матчем российской сборной по игровым видам спорта, в котором спортсмены выступили под национальными флагом и гимном.

Женская сборная РФ по водному поло одержала победу над командой ЮАР на Кубке мира

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