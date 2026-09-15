В Москве раскрыто убийство женщины, совершенное 13 лет назад

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Столичные следователи раскрыли убийство женщины, совершенное в ночь на 18 июня 2013 года в Терлецком лесопарке, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, злоумышленник заманил потерпевшую в безлюдное место вблизи дома на Свободном проспекте, где применил физическую силу и изнасиловал. После этого он нанес женщине несколько ударов руками и тупым предметом по голове, а затем начал душить веревкой. Пострадавшая погибла на месте от полученных травм и удушья.

Убив жертву, преступник замаскировал тело сухими ветками и лесным мусором, похитил сумку, деньги и мобильный телефон на сумму не менее 3 тысяч рублей и скрылся.

Первоначальный этап расследования не позволил установить личность нападавшего. Однако в ходе совместной работы следователей, криминалистов, специализирующихся на раскрытии преступлений прошлых лет, и оперативных сотрудников полиции были подробно изучены материалы уголовного дела, в том числе ранее собранные вещественные доказательства.

В рамках сложных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетической, был установлен мужской генотип. Его анализ способствовал установлению личности подозреваемого, и ему было предъявлено обвинение.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее было раскрыто убийство директора Центрального рынка в Ульяновске Михаила Мартынова, произошедшее в 2000 году. Обвинение в организации предъявлено бизнесмену Азату Шайдуллову, который сейчас отбывает пожизненное наказание за другие преступления.

Как считает СК, 14 марта 2000 года Шайдуллов решил устранить Мартынова после того, как тот отказался предоставить торговые точки его людям. Шайдуллов привлек двух исполнителей и заплатил каждому по 2,5 тысячи долларов. Один из исполнителей, переодевшись в милицейскую форму, выстрелил директору рынка в грудь и голову. Пострадавший умер в больнице спустя несколько дней.

