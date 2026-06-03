Окурок помог раскрыть убийство таксиста в Новосибирской области спустя 12 лет

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Полицейские раскрыли убийство таксиста, совершенное в Новосибирской области 12 лет назад. На след преступника вывел окурок сигареты, найденный на месте преступления. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

Тело владельца Toyota с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в лесополосе около рабочего поселка Станционно-Ояшинский осенью 2014 года. По горячим следам раскрыть убийство не удалось, однако с места изъяли вещественные доказательства.

"Спустя годы биологические следы, оставленные на окурке сигареты, который был найден на месте преступления, помогли установить личность одного из нападавших", – говорится в сообщении.

Геномную экспертизу провели осужденному, отбывавшему наказание в колонии в Иркутской области. Результаты ДНК указали на его причастность к преступлению, после чего мужчину этапировали в Новосибирск.

На допросе 33-летний задержанный признался, что в ноябре 2014 года вместе со знакомым решил доехать на такси до Читы. Пассажиры назвали водителю ложный адрес, дождались безлюдного участка трассы, напали на таксиста и расправились с ним, чтобы завладеть машиной.

Тело спрятали в лесополосе, а сами попытались скрыться на автомобиле убитого, но не смогли завести двигатель и бросили иномарку. Местонахождение второго участника нападения сейчас устанавливается.

Ранее следователи в Москве раскрыли убийство 9-летней девочки, совершенное в 1999 году. По данным столичного главка СК, фигурант, находясь возле дома на улице Грекова, под надуманным предлогом принудил ребенка пройти с ним в подвал, где изнасиловал ее. Затем он убил девочку в заброшенном здании, чтобы скрыть следы преступления.

Сперва личность подозреваемого установить не удалось. Однако материалы дела были проанализированы вновь. Правоохранители также повторно изучили доказательства. В результате был выявлен мужской генотип, который принадлежал ранее судимому 73-летнему уроженцу Тамбовской области, отбывающему наказание за убийство. Фигуранта доставили в Москву, где в ходе допроса он дал признательные показания.