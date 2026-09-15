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15 сентября, 14:43

Общество

Туристку из Казани не пустили в Китай из-за "неправильных" родинок

Фото: MAX/Mash

В аэропорту Казани пограничники не пустили туристку на рейс до Шанхая из-за несоответствия фотографии в загранпаспорте ее внешности, рассказала Mash девушка.

Она планировала встретить день рождения в Китае, но на пункте контроля ее задержали на полчаса, изъяли пятилетний загранпаспорт и отказали в выезде. Причиной стала поправка, принятая в июле, согласно которой заявление на паспорт могут вернуть, если фото не соответствует требованиям.

При этом девушка отметила, что за последние четыре года она много ездила по миру, в том числе в Китай, и все проходило без проблем.

Оказалось, что в ее паспорте размещено селфи, снятое на фронтальную камеру, поэтому лицо отзеркалено. В связи с этим родинки, которые в действительности находятся на правой стороне лица, на фото отобразились слева.

Селфи можно использовать как фото для загранпаспорта, если снимок соответствует установленным требованиям: нейтральное выражение лица, однотонный фон, отсутствие очков и головных уборов, без ретуши. Однако зеркальное отражение признается искажением.

При оформлении биометрического паспорта сроком на 10 лет подобная ситуация исключена: снимок выполняют сотрудники МВД или МФЦ, поэтому ошибка невозможна.

Известны и другие случаи изъятия документов из-за того, что фотография не соответствовала внешности. Например, туриста не впустили через границу, поскольку он удалил родимое пятно, но не сменил фото в загранпаспорте.

Ранее две россиянки пожаловались, что не получили итальянские визы вовремя, а их загранпаспорта с решением не возвращают. Одна из туристок поделилась, что подала заявление на визу еще 27 мая и планировала вылететь 27 июля, однако к началу августа она так и не получила свой паспорт назад.

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