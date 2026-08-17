Четыре страны Европы перестанут признавать загранпаспорта РФ старого образца

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Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция не будут признавать небиометрические загранпаспорта России старого образца с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Для Бельгии, Люксембурга и Нидерландов переходных исключений нет, а Швеция сохранит возможность применения небиометрического загранпаспорта до 31 декабря, если виза или вид на жительство страны ЕС или Шенгенской зоны были получены до 1 октября.

"После вступления новых правил в силу ограничения на признание российских пятилетних загранпаспортов будут действовать уже в 15 европейских странах", – говорится в сообщении.

Как отметил эксперт РСТ Егор Кайль, такое решение не стало неожиданностью. По его словам, это не единый запрет всего Евросоюза, а продолжение процесса, в рамках которого отдельные страны меняют правила. При этом специалист напомнил, что требования и исключения могут отличаться.

Кайль указал, что наличие действующей шенгенской визы не гарантирует въезд в страну. Загранпаспорт могут проверить перевозчик, полиция и власти и при поездках внутри зоны.

В РСТ призвали проверять актуальные требования государств, учитывать требования перевозчиков и изменения режима контроля на внутренних границах шенгенской зоны.

Союз добавил, что владельцы пятилетних загранпаспортов должны оценивать возможность их использования для будущих поездок и при необходимости сделать биометрический документ.

Ранее правительство России утвердило изменения в оформлении бланков заграничных паспортов. Из документов исключат утратившие актуальность поля "Личный код" и "Учетная запись". Также в машиносчитываемой зоне вместо одной латинской буквы будут использоваться коды PP для общегражданского, PD для дипломатического и PO для служебного паспорта.

