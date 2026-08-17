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17 августа, 11:30

Город

Фестиваль "Усадьбы Москвы" впервые пройдет в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Фестиваль "Усадьбы Москвы" впервые пройдет в кинопарке "Москино" 22 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В этот день в "Парке сказок" по входному билету в кинопарк можно будет стать участником насыщенной программы. С 12:00 до 18:30 для гостей подготовлен специальный квиз об истории дворянских усадеб, архитектуре и литературном наследии Москвы.

Также будет открыто ретрофотоателье, где можно нарядиться в исторические костюмы и сфотографироваться в них. Кроме того, посетители смогут отправить открытки с изображением столичных усадеб. Им предоставят и карту маршрута "Москва усадебная".

С 12:00 до 16:45 пройдут исторические пикники, для участия в которых необходимо предварительно зарегистрироваться. Сеансы будут длиться по 45 минут и начнутся в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00. Участники окунутся в атмосферу дворянской усадебной жизни, больше узнают о традициях и истории знаковых мест.

Вместе с тем 21–23 августа в парке "Ходынское поле" состоится фестиваль национальных пород лошадей "Конное достояние". Гости увидят выводки лошадей, а также различные шоу, поучаствуют в играх и мастер-классах. Также там их будут ждать герои русских сказок.

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