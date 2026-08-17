Супруги из Румынии проехали 100 км, приняв умершего на заднем сиденье сына за спящего

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В Италии супружеская пара из Румынии около 100 километров ехала на автомобиле, не подозревая, что их 31-летний сын умер на заднем сиденье. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Семья направлялась в Турин. За рулем находился отец, рядом с ним сидела мать, а сын лежал на заднем сиденье. Родители попытались разбудить мужчину спустя несколько десятков километров, однако он не отреагировал. После остановки они обнаружили, что у него отсутствует пульс, и вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. У мужчины при жизни были незначительные проблемы с сердцем.

Ранее в Италии скончался 13-летний Маттиа Маэстри, который провел около 9 лет в коме после отравления сыром из сырого молока в 2017 году. Тогда у него обнаружили бактерии Escherichia coli, развился гемолитико-уремический синдром с тяжелым поражением мозга. Отец мальчика сообщил о его смерти и поблагодарил всех за поддержку.