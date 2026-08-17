Прототип такси ВНИИТЭ-ПТ 1964 года пополнил коллекцию Музея транспорта Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Прототип такси ВНИИТЭ-ПТ, разработанный в 1964 году, пополнил коллекцию Музея транспорта Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Автомобиль создал Юрий Долматовский во Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики (ВНИИТЭ) – главном институте промышленного дизайна СССР. Машина отличалась авангардным для своего времени экстерьером и передовыми конструктивными решениями.

Кузов состоял из стеклопластиковых панелей, закрепленных на пространственном стальном каркасе. В задней части располагался двигатель "Москвич-408" мощностью 45 лошадиных сил и четырехступенчатая коробка передач, а радиатор системы охлаждения находился спереди.

В салоне с комфортом могли разместиться четыре пассажира с багажом. Широкая дверь с электроприводом позволяла беспрепятственно завозить в автомобиль детскую коляску.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что данный прототип является одним из самых известных отечественных транспортных разработок.

"В автомобиле сочетались высокие технические характеристики и удобство для пассажиров. <...> Продолжаем сохранять наследие столицы и всей страны, как поручил Сергей Собянин", – подчеркнул вице-мэр.

Ранее сообщалось, что Музей транспорта Москвы завершил реставрацию пассажирского вагона трамвая БФ 1927 года. Этот вагон является единственным сохранившимся экземпляром данной модели, при этом сам трамвай служил городу 60 лет. Теперь он будет представлен в будущей постоянной экспозиции Музея транспорта в гараже Константина Мельникова.

