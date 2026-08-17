Младенец выпал из автомобиля при опрокидывании на трассе под Екатеринбургом

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Свердловской области"

Шестимесячный ребенок выпал из салона при опрокидывании автомобиля на трассе Екатеринбург – Тюмень в Пышминском районе. В результате он погиб, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло на 184-м километре дороги. Предварительно, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Exeed, следуя со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, выбрал небезопасную скорость движения, из-за чего потерял контроль над управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.

Ведомство уточнило, что травмы также получили водитель, его супруга и их трехлетний сын.

"Шестимесячный пассажир – сын водителя, вылетевший из салона при опрокидывании, погиб на месте до приезда скорой помощи", – говорится в сообщении.

В настоящее время Госавтоинспекция и следственно-оперативна группа устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее автомобили Nissan и Tesla столкнулись в Ленинградской области. Авария произошла на дороге Всеволожск – Кирпичный завод.

По данным регионального управления МЧС, машины столкнулись в попутном направлении. В результате водитель и пассажир Nissan скончались на месте. Водитель Tesla доставлен в медучреждение.

