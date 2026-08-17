Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 12:56

Происшествия

Младенец выпал из автомобиля при опрокидывании на трассе под Екатеринбургом

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Свердловской области"

Шестимесячный ребенок выпал из салона при опрокидывании автомобиля на трассе Екатеринбург – Тюмень в Пышминском районе. В результате он погиб, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло на 184-м километре дороги. Предварительно, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Exeed, следуя со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, выбрал небезопасную скорость движения, из-за чего потерял контроль над управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.

Ведомство уточнило, что травмы также получили водитель, его супруга и их трехлетний сын.

"Шестимесячный пассажир – сын водителя, вылетевший из салона при опрокидывании, погиб на месте до приезда скорой помощи", – говорится в сообщении.

В настоящее время Госавтоинспекция и следственно-оперативна группа устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее автомобили Nissan и Tesla столкнулись в Ленинградской области. Авария произошла на дороге Всеволожск – Кирпичный завод.

По данным регионального управления МЧС, машины столкнулись в попутном направлении. В результате водитель и пассажир Nissan скончались на месте. Водитель Tesla доставлен в медучреждение.

Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика