Пожар вспыхнул в буддийском монастырском комплексе "Устуу-Хурээ" в Туве

Фото: MAX/"МЧС Республики Тыва"

Пожар произошел в буддийском монастырском комплексе "Устуу-Хурээ" в Туве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Возгорание случилось в местечке "Ортаа-Алак", в 5 километрах от города Чадана. На месте работают 12 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.

Ранее пожар произошел на крыше административного здания на улице Садовой-Кудринской в Москве. Там вспыхнули битум и гидроизоляция. Площадь возгорания составила пять "квадратов", огонь удалось потушить до прибытия пожарных.

До этого на улице Комсомола в Санкт-Петербурге сгорела квартира. Причиной пожара стал взрыв аккумулятора от мопеда, оставленного на подзарядке. Ожоги получили два человека, еще двое пострадали от отравления угарным газом.