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06 октября, 10:13

Происшествия

Житель Китая осужден после сожжения более 14 га леса во время борьбы с сорняками

Фото: depositphotos/rafapress

Житель провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая был осужден после сожжения более 14 гектаров леса при попытке избавиться от сорняков на своем участке. Об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

Инцидент произошел в январе 2026 года, когда действовал запрет на разведение огня. Мужчина по фамилии Ло сжигал сорняки на сельскохозяйственном участке и, не потушив тлеющие угли, покинул место. Оставшиеся искры разгорелись и вызвали лесной пожар.

Судебная экспертиза установила, что огонь уничтожил 216 му (около 14,4 гектара) земли, включая 214 му (около 14,26 гектара) леса. Ущерб оценен в 238 тысяч юаней (35,5 тысячи долларов).

После происшествия Ло добровольно сдался полиции, оплатил расходы на тушение пожара, признал вину и взял на себя обязательства по восстановлению пострадавшего района.

Суд уезда Чантин городского округа Лунъянь провинции Фуцзянь признал его виновным в преступной неосторожности при обращении с огнем и приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 238 тысяч юаней, что соответствует сумме нанесенного ущерба.

Ранее в Гайском и Новотроицком муниципальных округах Оренбургской области было ликвидировано возгорание сухой растительности, которое угрожало населенному пункту Губерля. Фронт пламени достигал примерно одного километра. Тушение осложняли сухая и теплая погода, а также порывы ветра до 11 метров в секунду. В результате пожара уничтожены шесть садовых домиков и четыре заброшенные постройки.

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