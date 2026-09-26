Ландшафтный пожар в Оренбургской области потушен

Фото: MAX/"МЧС Оренбургской области"

Возгорание сухой растительности в Гайском и Новотроицком муниципальных округах Оренбургской области ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Огонь угрожал населенному пункту Губерля. Фронт пламени достигал примерно одного километра. Тушение осложняли сухая и теплая погода, а также порывы ветра до 11 метров в секунду.

В результате пожара уничтожены шесть садовых домиков и четыре заброшенные постройки. До этого сообщалось о 10 сгоревших строениях, данные скорректировали после проверки. Эвакуация населения не требуется.

Возгорание было локализовано 25 сентября на площади 2,2 тысячи гектаров сухой растительности и 170 квадратных метров строений.

