26 сентября, 13:05Происшествия
Ландшафтный пожар в Оренбургской области потушен
Фото: MAX/"МЧС Оренбургской области"
Возгорание сухой растительности в Гайском и Новотроицком муниципальных округах Оренбургской области ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Огонь угрожал населенному пункту Губерля. Фронт пламени достигал примерно одного километра. Тушение осложняли сухая и теплая погода, а также порывы ветра до 11 метров в секунду.
В результате пожара уничтожены шесть садовых домиков и четыре заброшенные постройки. До этого сообщалось о 10 сгоревших строениях, данные скорректировали после проверки. Эвакуация населения не требуется.
Возгорание было локализовано 25 сентября на площади 2,2 тысячи гектаров сухой растительности и 170 квадратных метров строений.