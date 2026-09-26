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26 сентября, 15:54

Транспорт

В Москве открыли движение транспорта после Московского марафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временные ограничения движения, введенные на время Московского марафона, сняты в столице. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Проезд открыт на Воробьевском шоссе, Бородинском мосту, боковом проезде Большой Дорогомиловской улицы, улицах Смоленской и Косыгина, а также на Бережковской набережной.

Кроме того, движение возобновлено на Смоленской, Ростовской, Новодевичьей и Саввинской набережных, набережной Тараса Шевченко, улице Лужники и Лужнецкой набережной.

Московский марафон продолжится в воскресенье, 27 сентября. В этот день также временно закроют движение на центральных столичных улицах.

Марафонцы, а также участники корпоративной и студенческой эстафет стартуют на дистанции 42,2 километра. В этом году в соревнованиях впервые примут участие порядка 43% зарегистрированных бегунов.

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