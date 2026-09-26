Токаев создал комиссию для проверки состояния дел в Минобороны Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать комиссию для комплексной проверки состояния дел в министерстве обороны республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Токаева.

В распоряжении президента отмечается, что проверка затронет в том числе сферу финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений. Комиссии предстоит оценить текущую ситуацию в ведомстве в полном объеме.

Председателем комиссии назначена заместитель председателя Совета безопасности Казахстана Аида Балаева. Первые результаты работы комиссия должна доложить в течение семи дней.

Ранее в Казахстане в ходе учений на Каспии из-за резкого ухудшения погоды в море унесло 17 человек. Погибли 14 военных, еще троих удалось спасти.

Позже в связи с трагическим инцидентом были задержаны пять должностных лиц министерства обороны страны. Все они относятся к высшему и старшему командному составу ВС республики.