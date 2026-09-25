В Казахстане задержали пять должностных лиц после гибели военных на Каспии

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В Казахстане правоохранители задержали пять должностных лиц министерства обороны страны после гибели военнослужащих в ходе учений в акватории Каспийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По данным ведомства, речь идет об уголовных правонарушениях, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, повлекшими тяжкие последствия.

В частности, были задержаны начальник штаба – первый замглавнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Казахстана и два командира воинских частей. Кроме того, правоохранительные органы задержали командиров роты морской пехоты и катера.

Все они относятся к высшему и старшему командному составу ВС республики.

Трагический инцидент произошел 24 сентября, когда в ходе выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погоды в море унесло 17 человек. В результате погибли 14 военных, еще троих удалось спасти.

В Казахстане 25 сентября объявлен общенациональный траур. Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву соболезнования в связи с трагическим происшествием.