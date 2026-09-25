Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 11:46

Происшествия

В Казахстане задержали пять должностных лиц после гибели военных на Каспии

Фото: depositphotos/belchonock

В Казахстане правоохранители задержали пять должностных лиц министерства обороны страны после гибели военнослужащих в ходе учений в акватории Каспийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По данным ведомства, речь идет об уголовных правонарушениях, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, повлекшими тяжкие последствия.

В частности, были задержаны начальник штаба – первый замглавнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Казахстана и два командира воинских частей. Кроме того, правоохранительные органы задержали командиров роты морской пехоты и катера.

Все они относятся к высшему и старшему командному составу ВС республики.

Трагический инцидент произошел 24 сентября, когда в ходе выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погоды в море унесло 17 человек. В результате погибли 14 военных, еще троих удалось спасти.

В Казахстане 25 сентября объявлен общенациональный траур. Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву соболезнования в связи с трагическим происшествием.

Читайте также


происшествияза рубежом

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика