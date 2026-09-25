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25 сентября, 21:24

Политика

Путин назвал заявления Эстонии о войне с Россией политической клоунадой

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Заявления главы Минобороны Эстонии о готовности воевать с Россией являются политической клоунадой, заявил Владимир Путин.

"Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят: "Цирк уехал – клоуны остались", – подчеркнул глава государства.

По словам президента, заявления стран Запада о необходимости подготовки к войне с Россией являются целенаправленным раздуванием ситуации и провокацией.

Путин также подчеркнул, что Москва не готовится к каким-либо боевым действиям с Европой – у российской стороны нет таких планов и оснований.

"Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой", – объяснил российский лидер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил европейские страны о последствиях возможного военного столкновения с РФ. Он напомнил, что Путин уже подчеркивал – РФ никогда не нападет на Европу. Однако в случае нападения европейских стран, война будет очень короткой.

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