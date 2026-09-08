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08 сентября, 10:41

Политика

Лавров предупредил Европу о последствиях военного столкновения с Россией

Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил европейские страны о последствиях возможного военного столкновения с Россией. Об этом он заявил в интервью проекту "Сама Меньшова".

Лавров отметил, что президент Владимир Путин сказал, что Россия никогда не нападет на них, но если они нападут на Россию, то это будет принципиально иная война, и она будет очень короткой.

Таким образом дипломат ответил на вопрос о заявлениях европейских политиков, утверждающих, что нужно готовиться к конфликту с Россией к 2030 году. Министр сказал, что Запад, особенно Европа, исторически является "сильно раненным зверем", который делается опаснее, цепляясь за последние шансы сохранить доминирование недобросовестными методами.

Глава МИД напомнил, что было достаточно возможностей для заключения мира, например в апреле 2022 года в Стамбуле, однако Запад, особенно Великобритания, помешал Украине подписать соглашение. Он подчеркнул, что западная дипломатия заключается в том, чтобы сдерживать сторонников компромисса, и в связи с этим Россия будет добиваться своих целей военным путем.

Ранее Лавров сообщил, что Москва предупреждала Киев о том, что на удары по гражданским объектам, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, последует ответ, который окажется для Украины гораздо тяжелее. Он добавил, что в настоящее время никаких переговоров по урегулированию украинского конфликта не проводится, и на вопрос о том, что скрывается за закрытыми дверями, он ответил, что там ничего нет.

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