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08 сентября, 12:21

Экономика

Песков заявил, что США разрушают веру в доллар

Фото: depositphotos/pressmaster

США подрывают доверие к доллару как к резервной валюте, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге в преддверии саммита БРИКС.

По словам представителя Кремля, Вашингтон, отрезая Россию от использования доллара, действует против собственной валюты. Он подчеркнул, что если бы Штаты хотели, чтобы их валюта и дальше оставалась резервной, они никогда не пошли бы на такой шаг.

При этом ослабление доверия к доллару способствует увеличению доверия к национальным валютам, добавил Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ готова применять доллар в международных расчетах, однако, если операции в этой валюте станут невозможны, она не будет обменивать свои товары на "бусы". Он подчеркнул, что Москва вынуждена искать альтернативы тем механизмам и валютам, которые складывались в рамках западной модели глобализации.

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