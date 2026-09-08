Air Tanzania возобновила полеты из Внуково

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Авиакомпания Air Tanzania возобновила полеты из столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Перевозчик выполняет из Внуково до трех рейсов в неделю по маршруту Москва – Занзибар – Дар-эс-Салам.

За два месяца Air Tanzania совершила 50 рейсов в Москву и обратно на Boeing 787-800. В августе средняя загрузка самолетов достигла 89%.

Авиасообщение между Россией и Танзанией запустили в начале июля. Однако 4 сентября Air Tanzania временно перестала выполнять рейсы.

Спустя некоторое время после плановой оценки рисков авиакомпания приняла решение возобновить полеты с 7 сентября. Оплатившие перелет во время паузы пассажиры смогут перебронировать билеты.

