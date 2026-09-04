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04 сентября, 12:50

Транспорт

Air Tanzania сообщила о возобновлении полетов в Москву с 7 сентября

Фото: depositphotos/Shebeko

Авиакомпания Air Tanzania объявила о возобновлении регулярного сообщения между Дар-эс-Саламом и Москвой с 7 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном авиаперевозчиком в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В компании уточнили, что решение было принято после завершения плановой оценки рисков для операционной обстановки на маршруте. Бронирование рейсов TC422 и TC423 уже открыто.

Пассажиры, которые оплатили перелет в период приостановки полетов, смогут перебронировать билеты, добавили в Air Tanzania.

Авиасообщение между Россией и Танзанией было запущено в начале июля. Однако 4 сентября Air Tanzania временно приостановила выполнение рейсов. Перевозчик отметил, что продолжает следить за ситуацией во взаимодействии с соответствующими властями.

При этом член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян указал, что по этому направлению есть альтернативные варианты перевозки. Например, Ethiopian Airlines – один из крупнейших перевозчиков Африканского континента, который продолжает наращивать полетную программу в Россию.

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