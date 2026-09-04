Московские хирурги удалили сосудистую опухоль на лице у 13-летней девочки

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В Морозовской больнице прооперировали 13-летнюю пациентку с врожденной сосудистой патологией. Об этом сообщили в пресс-службе Депздрава.

Из-за скопления аномальных сосудов верхняя губа девочки со временем сильно увеличилась и начала мешать говорить и принимать пищу. Врачи предупредили, что без операции образование продолжит расти, а любая случайная травма может спровоцировать опасное для жизни кровотечение.

Лечение провели в два этапа. Сначала через небольшой прокол специалисты перекрыли кровоток в патологических сосудах с помощью специального вещества. На следующий день хирурги удалили образование и восстановили естественную форму губы.

Через несколько дней пациентку выписали. Сейчас она чувствует себя хорошо и наблюдается у специалиста по месту жительства, чтобы контролировать процесс восстановления.

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