Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 14:27

Город

Столичные власти утвердили архитектурный облик производственного здания в Печатниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Столичные власти согласовали архитектурную концепцию проектируемого производственного здания, которое возведут на территории бывшей промзоны "Южный порт" в Печатниках на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, на участке площадью 0,6 гектара появится здание предельной площадью около 9 тысяч квадратных метров. В нем смогут разместиться цеха и дополнительные помещения для предприятий тяжелой, автомобилестроительной, легкой, фармацевтической, пищевой, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности, а также организаций сферы строительства, связи и энергетики. Инвестором и застройщиком является ООО "Завод деревоизделий".

Объект расположится во 2-м Южнопортовом проезде на земельном участке 26А/17. Рядом с местом расположена станция метро "Кожуховская".

Фасад здания выполнят из сэндвич-панелей, облицовочного кирпича и стальных дверных полотен. Строение будет состоять из нескольких блоков разной высоты, где темные фактурные стены будут контрастировать со светлыми и бежевыми элементами.

На первом уровне предусмотрены большие проемы для грузового транспорта, а на кровлях – ограждения и технические надстройки. Территорию возле здания благоустроят и озеленят, в частности там появятся места для отдыха.

Создание новых производственных площадей является одним из основных векторов развития города. Такая инфраструктура крайне важна для экономики – там размещаются производства, появляются дополнительные рабочие места.

В настоящий момент в столице насчитывается свыше 13 миллионов квадратных метров промышленной застройки. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 25 миллионов "квадратов".

Ранее стало известно, что в Москве появится еще 1,5 тысячи рабочих мест в одобренных в июле 13 проектах комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря им в разных районах города возведут 1,2 миллиона квадратных метров новой недвижимости. Старые участки превратятся в центры притяжения горожан.

Читайте также


город

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика