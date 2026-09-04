Столичные власти утвердили архитектурный облик производственного здания в Печатниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Столичные власти согласовали архитектурную концепцию проектируемого производственного здания, которое возведут на территории бывшей промзоны "Южный порт" в Печатниках на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, на участке площадью 0,6 гектара появится здание предельной площадью около 9 тысяч квадратных метров. В нем смогут разместиться цеха и дополнительные помещения для предприятий тяжелой, автомобилестроительной, легкой, фармацевтической, пищевой, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности, а также организаций сферы строительства, связи и энергетики. Инвестором и застройщиком является ООО "Завод деревоизделий".

Объект расположится во 2-м Южнопортовом проезде на земельном участке 26А/17. Рядом с местом расположена станция метро "Кожуховская".

Фасад здания выполнят из сэндвич-панелей, облицовочного кирпича и стальных дверных полотен. Строение будет состоять из нескольких блоков разной высоты, где темные фактурные стены будут контрастировать со светлыми и бежевыми элементами.

На первом уровне предусмотрены большие проемы для грузового транспорта, а на кровлях – ограждения и технические надстройки. Территорию возле здания благоустроят и озеленят, в частности там появятся места для отдыха.

Создание новых производственных площадей является одним из основных векторов развития города. Такая инфраструктура крайне важна для экономики – там размещаются производства, появляются дополнительные рабочие места.

В настоящий момент в столице насчитывается свыше 13 миллионов квадратных метров промышленной застройки. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 25 миллионов "квадратов".

Ранее стало известно, что в Москве появится еще 1,5 тысячи рабочих мест в одобренных в июле 13 проектах комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря им в разных районах города возведут 1,2 миллиона квадратных метров новой недвижимости. Старые участки превратятся в центры притяжения горожан.

