РИА Новости: девушка утонула в бассейне сауны в Москве

Фото: 123RF.com/ak159715

Девушка утонула в бассейне сауны на Ладожской улице в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, погибшей было 25 лет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 38-летний россиянин утонул на озере Комо в районе коммуны Нессо в Италии. Мужчина купался вместе с девушкой. В какой-то момент она заметила, что он внезапно скрылся под водой, и вызвала спасателей.

В поисках участвовали береговая охрана, пожарные и спецгруппа водолазов. Тело мужчины удалось найти и поднять на поверхность, сейчас эксперты устанавливают детали случившегося.