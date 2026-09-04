Кравцов: создание единой системы профориентации в школах почти завершено

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Министерство просвещения РФ практически завершило работу по формированию единой системы профориентации в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной проведению Всероссийского профориентационного форума "Россия – мои горизонты".

"(Система профориентации в школе. – Прим. ред.) включает проведение для 6–11-х классов специализированных уроков "Россия – мои горизонты", – приводит слова Кравцова ТАСС.

Ранее Минпросвещения определило программы для включения во внеурочные занятия в школах. На эту деятельность школьников может приходиться до 10 часов в неделю.

В частности, в рекомендации вошли курсы "Россия – мои горизонты" и занятия "Разговоры о важном". Также в перечень планируют добавить программу "Искусственный интеллект и информационная безопасность".