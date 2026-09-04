Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 14:54

Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской опровергла слухи о помолвке с 22-летним искусствоведом

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна в беседе с "Газетой.ру" опровергла информацию о помолвке с 22-летним искусствоведом Артемом Москвиным.

Она призналась, что ее бойфренд пока не сделал новый шаг в отношениях.

Сам Москвин в разговоре с изданием не стал делиться подробностями и лишь отметил, что раскроет всю правду на квартирнике певицы.

О романе пары стало известно в июле. Девушка посетила премию Fashion Summer Awards вместе с новым возлюбленным. Пара весь вечер держалась за руки и обменивалась взглядами.

Молодой человек смог добиться расположения Успенской-старшей. Она назвала его достойным кандидатом. Также певица призналась, что очень полюбила избранника дочери.

Читайте также


шоу-бизнес

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика