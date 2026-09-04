Дочь Любови Успенской опровергла слухи о помолвке с 22-летним искусствоведом

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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна в беседе с "Газетой.ру" опровергла информацию о помолвке с 22-летним искусствоведом Артемом Москвиным.

Она призналась, что ее бойфренд пока не сделал новый шаг в отношениях.

Сам Москвин в разговоре с изданием не стал делиться подробностями и лишь отметил, что раскроет всю правду на квартирнике певицы.

О романе пары стало известно в июле. Девушка посетила премию Fashion Summer Awards вместе с новым возлюбленным. Пара весь вечер держалась за руки и обменивалась взглядами.

Молодой человек смог добиться расположения Успенской-старшей. Она назвала его достойным кандидатом. Также певица призналась, что очень полюбила избранника дочери.