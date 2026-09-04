Около 1,5 тыс пар поженятся в Москве в День города

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве около 1,5 тысячи пар планируют заключить брак в пятницу накануне Дня города и праздничные выходные. Об этом сообщила ТАСС начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

"День города – один из главных праздников столицы, объединяющий москвичей и гостей нашего города, для молодоженов, которые выберут эту дату для создания семьи, он приобретет особое, личное значение", – сказала она.

Для влюбленных с 4 по 6 сентября будут работать все столичные дворцы бракосочетания и необычные площадки проекта "Новые адреса счастья".

В усадьбе "Люблино" во дворце Н. А. Дурасова пройдут первые церемонии бракосочетания. Они состоятся в светло-зеленом (мраморном) зале, который во времена Дурасова предназначался для балов и символизирует летний день. Гостей и молодоженов будет встречать Круглый парадный зал, где они ожидают начала церемонии, а для фотосессии предназначена Розовая гостиная.

Наибольшее количество заявлений на праздничные дни подано в Митинский дворец бракосочетания – его выбрали 150 пар.

Также востребованными стали дворцы бракосочетания № 1 и 4, Таганский. Среди выездных площадок популярны особняк Спиридонова, территория Храма Матроны Московской и библиотека-читальня имени А. С. Пушкина.

Традиционно в праздничные дни во дворцах бракосочетания во время церемоний будет звучать гимн Москвы. Также в День города будут чествовать юбиляров супружеской жизни.

Ранее сообщалось, что свыше 1 тысячи пар выбрали 7 и 27 июля 2027 года для бракосочетания в Москве. В топ дат в следующем году попали 27 февраля, 5 и 26 июня, а также 2, 8, 10, 17 и 20 июля. Больше всего заявлений в ЗАГСы подали на июль – свыше 2,5 тысячи.