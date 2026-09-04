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04 сентября, 14:00

Транспорт

"Велобайк" запустит праздничную акцию в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В День города, 5 и 6 сентября, жители и гости Москвы смогут воспользоваться поездкой на велосипеде или электроскутере в рамках праздничной акции "Велобайка", сообщает столичный Дептранс.

Предложение рассчитано на пользователей, у которых нет действующего тарифа. Они смогут совершить поездку продолжительностью до 15 минут. Для этого в приложении сервиса потребуется ввести промокод MSK26. Полные условия акции доступны там же.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что развитие сервиса и повышение его доступности продолжается по поручению Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что в День города московский общественный транспорт будет работать дольше. В ночь на 6 сентября станции метро и МЦК будут открыты до 02:00. До этого же времени продолжат работу 17 трамвайных маршрутов.

Метро и МЦК будут работать дольше в День города

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