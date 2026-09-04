Съемки фильма "Папины дочки. Свадьбы не будет!" стартовали в Петербурге

кадр из сериала "Папины дочки. Новые"; режиссеры – Александр Жигалкин, Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин; производство – Онлайн-кинотеатр START, Телеканал СТС

В Санкт-Петербурге начались съемки нового полнометражного фильма о семье Васнецовых-Васильевых – "Папины дочки. Свадьбы не будет!". Картина выйдет в российский прокат 11 февраля 2027 года, сообщили ТАСС в кинокомпании "Атмосфера кино".

По сюжету старшая дочь Веника и Даши – Соня – и ее одноклассник Игорь собираются пожениться, однако свадьба оказывается под угрозой. Герои отправляются в Санкт-Петербург, где их ждут погони, авантюры и неожиданные испытания.

К своим ролям в полнометражной картине вернутся Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Полина Денисова, Тимофей Кочнев, а также Виталия Корниенко, Полина Айнутдинова, Мирослава Карпович, Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Алексей Демидов и Юлия Франц.

Режиссером вновь выступит Анатолий Колиев, снявший предыдущий фильм франшизы – "Папины дочки. Мама вернулась".

Производством занимаются студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС при поддержке Коммерческого фонда развития кино и анимации. Дистрибьютором выступает "Атмосфера кино".

Ранее актриса Катя Старшова, которая исполнила роль младшей дочери – Пуговки – в "Папиных дочках", рассказала, что успела выйти замуж и развестись. Она пояснила, что регистрация брака была нужна для упрощения оформления совместного проживания на круизном лайнере, где действуют свои правила.