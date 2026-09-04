Дептранс выпустил тематическую "Тройку" к 879-летию Москвы

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Тематическая транспортная карта "Тройка" к 879-летию Москвы появилась в продаже. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Дизайн карты выполнен в праздничной стилистике и украшен традиционной символикой Дня города. Приобрести ее пассажиры могут на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метрополитена на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК "Измайлово", а также в интернет-магазине метро.

Эта серия стала уже 30-й с особым дизайном за последние полгода. Тематические карты будут выпускать и к другим важным событиям и датам.

Ранее в столице выпустили "Тройки" ко дню рождения телевизионной игры "Что? Где? Когда?". Там изображены такие знаковые образы, как охотничий домик, бриллиантовая сова, знатоки за столом, игровое поле.