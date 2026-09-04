"Яблоко" сообщило о задержании двух кандидатов в Госдуму в Москве

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В Москве задержали двух кандидатов в Госдуму от партии "Яблоко" – Анну Шатуновскую-Бюрно и Григория Гришина. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Шатуновская-Бюрно баллотируется по Преображенскому одномандатному округу № 204. Ее задержали "при выходе из дома" и доставляют в отдел полиции "Якиманка". В телеграм-канале кандидата уточнили, что ее задержали по статье о демонстрации экстремистской символики, однако конкретное обвинение пока не предъявлено.

Гришин выдвигался по Ленинградскому одномандатному округу № 197. К нему домой пришли "трое мужчин в штатском" и попросили проследовать в ОВД "Академический" для составления административного протокола. По какой статье оформляется документ, в партии не знают.

"Яблоко" в беседе с РБК связало задержания с "высоким уровнем поддержки" своих кандидатов. Речь, как отметили в партии, также идет об одномандатниках, которые после снятия федерального списка "остались единственной возможностью для миллионов избирателей проголосовать за эту позицию 20 сентября".

При этом в партии добавили, что сотрудники полиции ведут себя корректно. К примеру, когда пришли к Гришину, у которого несколько дней назад родилась дочь и жена с младенцем только вернулась из роддома, его заверили, что оформление протокола займет не более получаса.

В начале августа председатель партии "Родина" Алексей Журавлев подал иск об отмене регистрации "Яблока" на выборы в Госдуму. Спустя время Верховный суд РФ установил нарушения авторских прав при ведении агитации "Яблока", а также получение партией средств от лиц, имевших финансирование из-за рубежа.

После этого партия обжаловала решение, однако 17 августа Верховный суд отклонил апелляционную жалобу, и решение вступило в силу. Затем Центризбирком исключил "Яблоко" из избирательного бюллетеня для голосования.