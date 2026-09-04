Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 16:13

Происшествия

"Яблоко" сообщило о задержании двух кандидатов в Госдуму в Москве

Фото: depositphotos/aksenovko

В Москве задержали двух кандидатов в Госдуму от партии "Яблоко" – Анну Шатуновскую-Бюрно и Григория Гришина. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Шатуновская-Бюрно баллотируется по Преображенскому одномандатному округу № 204. Ее задержали "при выходе из дома" и доставляют в отдел полиции "Якиманка". В телеграм-канале кандидата уточнили, что ее задержали по статье о демонстрации экстремистской символики, однако конкретное обвинение пока не предъявлено.

Гришин выдвигался по Ленинградскому одномандатному округу № 197. К нему домой пришли "трое мужчин в штатском" и попросили проследовать в ОВД "Академический" для составления административного протокола. По какой статье оформляется документ, в партии не знают.

"Яблоко" в беседе с РБК связало задержания с "высоким уровнем поддержки" своих кандидатов. Речь, как отметили в партии, также идет об одномандатниках, которые после снятия федерального списка "остались единственной возможностью для миллионов избирателей проголосовать за эту позицию 20 сентября".

При этом в партии добавили, что сотрудники полиции ведут себя корректно. К примеру, когда пришли к Гришину, у которого несколько дней назад родилась дочь и жена с младенцем только вернулась из роддома, его заверили, что оформление протокола займет не более получаса.

В начале августа председатель партии "Родина" Алексей Журавлев подал иск об отмене регистрации "Яблока" на выборы в Госдуму. Спустя время Верховный суд РФ установил нарушения авторских прав при ведении агитации "Яблока", а также получение партией средств от лиц, имевших финансирование из-за рубежа.

После этого партия обжаловала решение, однако 17 августа Верховный суд отклонил апелляционную жалобу, и решение вступило в силу. Затем Центризбирком исключил "Яблоко" из избирательного бюллетеня для голосования.

Читайте также


происшествияполитикагород

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика